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В Сербии начались досрочные выборы: экс-президент Вучич борется за кресло премьера

15:05 25.10.2026 Вс
3 мин
aimg Мария Науменко
В Сербии начались досрочные выборы: экс-президент Вучич борется за кресло премьера Фото: бывший президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
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В Сербии проходят 25 октября досрочные парламентские выборы. Бывший президент Александар Вучич стремится стать премьер-министром, а возглавившие протестное движение студенты требуют борьбы с коррупцией и изменений в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Досрочные выборы, объявленные Вучичем в сентябре, проходят после почти двух лет студенческих протестов. Они начались после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году, когда из-за обвала навеса погибли 16 человек. Затем демонстрации переросли в масштабное движение против коррупции и усиление авторитарных тенденций в стране.

В день голосования у избирательных участков в сербских городах и селениях образовались длинные очереди. По данным социологической организации CeSID и исследовательской компании Ipsos, по состоянию на 11 часов явка составляла 27,3%. Для сравнения, на парламентских выборах 2023 года в это же время проголосовали 15,1% избирателей.

Сам Вучич тоже долго ждал, прежде чем отдать голос: его ожидание в очереди длилось почти два часа. Участки должны быть закрыты в 20:00 по местному времени, а первые предварительные результаты ожидаются примерно через два часа после завершения голосования.

Кто борется за власть

Учитель покинул пост президента после второго срока, чтобы снова претендовать на кресло премьер-министра. Он остается влиятельной фигурой в сербской политике, а его сторонники связывают с ним экономическую модернизацию страны.

Во время его правления в Сербии строили новые автомагистрали, железные дороги, школы и больницы. Он также обещает повышать пенсии и зарплаты работников государственного сектора и инвестировать в систему здравоохранения.

Во внешней политике он поддерживает связи с Китаем и Россией, в то же время Сербия продолжает стремиться к вступлению в ЕС.

Студенческое движение сосредоточилось на борьбе с коррупцией и улучшении образования. В его список вошли 250 кандидатов, среди которых преподаватели, актеры и фермеры. Возглавляет список кардиолог Илья Срданович. В то же время, пока неизвестно, кто станет премьером в случае победы движения.

Опросы прогнозировали напряженную борьбу. Учитель заявил, что признает результаты выборов. В то же время наблюдатели сообщили о возможных нарушениях, связанных со списками избирателей и тайной голосования.

Учитель и его Сербская прогрессивная партия отрицают обвинения в коррупции, репрессиях и слежке за оппонентами.

Напомним, 9 сентября Александр Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы на 25 октября.

Решение приняли на фоне длительных антиправительственных протестов, вспыхнувших после гибели 16 человек из-за обвала навеса на вокзале в Нови-Саде в 2024 году.

27 сентября Вучич объявил об отставке с поста президента, объяснив, что хочет принять участие в парламентских выборах как обычный гражданин.

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