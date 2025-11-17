Студенты второго курса начали получать гранты на образование в "Дії"
Студенты второго курса высших учебных заведений начали получать грантовые сертификаты в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
Что нужно сделать студентам
Второкурсники должны подтвердить получение гранта, наложив электронную подпись в приложении. После этого Министерство образования перечислит средства учебным заведениям.
По информации "Дії", выплаты будут проводиться в два этапа - отдельно за первый и второй семестры.
А если обучение уже оплачено
Студенты, которые ранее оплатили обучение на контракте за свой счет, могут вернуть деньги. Для этого нужно обратиться в бухгалтерию своего вуза и предоставить подтверждение получения гранта.
Бабак также призвал всех студентов проверить свои приложения, чтобы убедиться, что сертификат отображается корректно.
Напомним, подтверждение государственных грантов для студентов второго курса через "Дію" задержали из-за технических работ в ЕГЭБО. МОН уверяет, что все, кто получил грант на 2024-2025 год, смогут продлить его в следующем году. Новые сроки обещают сообщить отдельно, а первые выплаты студентам планируют до конца 2025 года.
