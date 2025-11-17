Студенты второго курса начали получать гранты на образование в "Дії"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака .

Что нужно сделать студентам

Второкурсники должны подтвердить получение гранта, наложив электронную подпись в приложении. После этого Министерство образования перечислит средства учебным заведениям.

По информации "Дії", выплаты будут проводиться в два этапа - отдельно за первый и второй семестры.

А если обучение уже оплачено

Студенты, которые ранее оплатили обучение на контракте за свой счет, могут вернуть деньги. Для этого нужно обратиться в бухгалтерию своего вуза и предоставить подтверждение получения гранта.

Бабак также призвал всех студентов проверить свои приложения, чтобы убедиться, что сертификат отображается корректно.