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Кабмін запровадив соцстипендії студентам, які проживають на лінії зіткнення

Новини » Політика     27.02.2020 - 16:05
Кабмін запровадив соцстипендії студентам, які проживають на лінії зіткнення
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розмір стипендії становить від 890 до 2360 гривень

Кабінет міністрів України запровадив соціальні стипендії студентам, які проживають на лінії зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні 26 лютого.

Стипендії будуть запроваджені для студентів закладів фахової передвищої освіти та студентів з числа дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Крім того, схвалений Кабміном відповідний проект постанови також врегульовує питання щодо:

  • продовження виплати вже призначеної соціальної стипендії дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли;
  • порядку виплати соціальної стипендії студентам першого курсу навчання та студентам, які мають академічну заборгованість.

Розмір соціальної стипендії становить:

  • для студентів закладів фахової передвищої освіти - 890 гривень;
  • для студентів закладів вищої освіти - 1 180 гривень;
  • для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 2 360 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує призначити стипендії президента дітям журналістів Дмитра Лабуткіна і В'ячеслава Веремія, які загинули при виконанні своїх професійних обов'язків.

Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу законопроект про внесення змін до закону про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в частині підвищення стипендій та щорічної допомоги.

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