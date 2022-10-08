Студентам-контрактникам помогут с долгами за учебу: кому именно

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, таких случаев сегодня много. У студентов накапливаются долги, а вузы остаются без финансовых ресурсов.

"Мы приняли порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов. Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты. В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 млн грн", - заявил премьер-министр.