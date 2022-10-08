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Студентам-контрактникам помогут с долгами за учебу: кому именно

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство утвердило механизм, который поможет студентам-контрактникам, утратившим платежеспособность, продолжить обучение.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, таких случаев сегодня много. У студентов накапливаются долги, а вузы остаются без финансовых ресурсов.

"Мы приняли порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов. Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты. В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 млн грн", - заявил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что студенты-переселенцы и жители прифронтовых территорий смогут перевестись на бюджетное обучение.

Также мы писали, что мужчинам-студентам запретили выезжать из Украины. такое решение утверждено Кабмином.

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Денис ШмыгальстудентиКонтрактная армия