Студентам-контрактникам допоможуть з боргами за навчання: кому саме

За дорученням президента України Володимира Зеленського уряд затвердив механізм, який допоможе студентам-контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, таких випадків сьогодні багато. У студентів накопичуються борги, а вищі навчальні заклади залишаються без фінансових ресурсів.

"Ми ухвалили порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів. Він стосується тих сімей, чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн", - заявив прем'єр-міністр. міністр.