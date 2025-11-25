ua en ru
Стубб сделал заявление о завершении войны в Украине после разговора с Зеленским

Вторник 25 ноября 2025 14:40
UA EN RU
Стубб сделал заявление о завершении войны в Украине после разговора с Зеленским Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление о "решающих" днях для достижения мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стубба в соцсети Х.

По словам Стубба, во вторник утром, 25 ноября, он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

К обсуждениям присоединился министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

"Зеленский дал обзор последней ситуации. Будущее Украины - решать Украине, а европейскую безопасность - Европе. Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается", - рассказал он.

Финский лидер заявил, что "следующие дни будут решающими для достижения прочного и справедливого мира".

Президент Украины также прокомментировал разговор со Стуббом, заявив, что во время контакта они детально скоординировали позиции относительно мирных усилий и дальнейших шагов.

"Есть общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только при участии Европы. Именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям. Ценим конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны", - написал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает мирным усилиям и работает вместе над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы.

Переговоры в Женеве

Переговоры в Женеве стали ответом на предложения США по завершению войны. Американская сторона представила первоначальный мирный план из 28 пунктов, среди которых были условия, неприемлемые для Украины - в частности, значительное сокращение ВСУ, фиксация внеблокового статуса и фактическая передача России оккупированных территорий.

22 ноября Украина сформировала делегацию и направила ее в Швейцарию.

По их результатам стороны согласовали обновленный документ, сократив первоначальный план с 28 до 19 пунктов. Из него убрали некоторые положения, в частности вопрос амнистии и уменьшения численности украинской армии.

Сегодня Зеленский сообщил, что "Коалиция решительных" проведет заседание для согласования дальнейших шагов после женевских переговоров.

А секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина ожидает визит Зеленского в США для обсуждения "мирного плана" в ближайшую дату в ноябре.

