Стубб сделал неутешительный прогноз о мирном соглашении для Украины

Александр Стубб открыто признал, что был разочарован, когда увидел первоначальную версию мирного плана.

"Реальность такова, что мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом", - сказал он.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать, что все условия для справедливого мира, о которых говорили последние годы, будут выполнены.

"Мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда наступит мир... и все условия для справедливого мира, вероятно, не будут выполнены", - добавил Стубб.

Президент добавил, что Финляндия может сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины, ведь страна имеет одни из самых сильных оборонительных сил в Европе.

Заявление Стубба привлекает внимание тем, что оно открыто признает: даже при поддержке Запада полностью справедливый мир для Украины не гарантирован, а переговоры могут включать компромиссы, которые не полностью соответствуют национальным интересам.

Мирный план для Украины.

Опубликованный 28-пунктовый мирный план вызвал беспокойство среди европейских лидеров и украинцев из-за его невыгодных для Украины положений.

Ранее Стубб подчеркивал, что мирные переговоры возможны только при условии, если Украина имеет сильную позицию на поле боя и союзники готовы поддержать ее обороноспособность.

Таким образом, Стубб считает, что Украина должна быть готова к реалистичному сценарию, где мир будет включать компромиссы, и что гарантии безопасности после окончания войны требуют четких договоренностей и международной поддержки.

Эта позиция также подчеркивает важность того, чтобы Украина и ее союзники продолжали работать над укреплением обороноспособности и международной поддержки, даже во время переговоров о мире.