Стубб о военной помощи Украине: мы должны найти множество потоков, которые впадают в реку

Запад должен найти множество потоков для помощи Украине и они могут быть двусторонними.

"Финляндия - довольно маленькая страна, но по ВВП на душу населения мы занимаем шестое место среди крупнейших доноров. Мы предоставили (Украине, - ред.) 2 млрд евро в качестве военной помощи и 700 млн в качестве гуманитарной помощи на развитие. Я отправился в Киев с пакетом военных товаров на 188 миллионов евро, включая средства ПВО и тяжелую артиллерию", - заявил он.

Стубб подчеркнул, что это практические вещи, которые нужны украинцам.

"Итак, что нам нужно сделать, так это найти множество различных потоков, которые впадают в реку. И эти потоки могут быть двусторонними. Они могут исходить от Европейского союза, как это происходит сейчас. Они могут исходить даже от НАТО, и, конечно, они должны исходить от Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Президент Финляндии призвал Конгресс США одобрить помощь Украине.

"Я призываю американский Конгресс выделить 60 млрд долларов США. Это крайне необходимо. По сути, мы играем с жизнями украинцев, и я не думаю, что наша внутренняя политика должна быть связана с жизнями украинцев. Им нужна помощь, и она нужна им сейчас", - подчеркнул он.