Стубб про військову допомогу Україні: ми повинні знайти безліч потоків, які впадають у річку

Захід має знайти безліч потоків для допомоги Україні і вони можуть бути двосторонніми.

"Фінляндія - досить маленька країна, але за ВВП на душу населення ми посідаємо шосте місце серед найбільших донорів. Ми надали (Україні, - ред.) 2 млрд євро як військову допомогу і 700 млн як гуманітарну допомогу на розвиток. Я вирушив до Києва з пакетом військових товарів на 188 мільйонів євро, включно із засобами ППО і важкою артилерією", - заявив він.

Стубб підкреслив, що це практичні речі, які потрібні українцям.

"Отже, що нам потрібно зробити, так це знайти безліч різних потоків, які впадають у річку. І ці потоки можуть бути двосторонніми. Вони можуть виходити від Європейського союзу, як це відбувається зараз. Вони можуть виходити навіть від НАТО, і, звісно, вони мають виходити від Сполучених Штатів", - наголосив він.

Президент Фінляндії закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні.

"Я закликаю американський Конгрес виділити 60 млрд доларів США. Це вкрай необхідно. По суті, ми граємо з життями українців, і я не думаю, що наша внутрішня політика має бути пов'язана з життями українців. Їм потрібна допомога, і вона потрібна їм зараз", - підкреслив він.