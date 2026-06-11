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Стубб отказался быть переговорщиком с РФ от Европы и указал на "крупных игроков"

04:00 11.06.2026 Чт
2 мин
В Украине считали Стубба замечательным дипломатом, который умеет коммуницировать с лидерами стран
aimg Юлия Маловичко
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Президент Финляндии Александр Стубб отказался быть переговорщиком от Европы в диалоге России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset.

Ранее глава комитета по международным делам Верховной Рады Александр Мережко высказал мнение, что представлять Европу на переговорах с РФ должен был бы финский лидер Александр Стубб.

Мережко назвал его "замечательным дипломатом", который умеет вести переговоры и коммуницировать с президентом США.

Однако политик отверг предложение. Стубб считает, что представлять Европу на переговорах должна так называемая "евротройка" в составе Франции, Германии и Великобритании. В то же время такие страны, как Финляндия или Норвегия, могут эффективно помогать процессу, действуя в кулуарах.

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"Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе. Я считаю, что этим должны управлять крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания", - заявил президент Финляндии.

По его мнению, сейчас настало подходящее время для начала диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку Киев имеет сильные позиции.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильные позиции в военном, политическом и экономическом плане. Поэтому я считаю, что Европе пора связаться с руководством России, а точнее с президентом Путиным, для проведения дипломатических переговоров", - сказал Стубб.

Напомним, еще 25 мая Александр Стубб допустил, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

Европа решила взять на себя инициативу в переговорах, учитывая то, что Штаты переключили фокус внимания с войны в Украине на конфликт на Ближнем Востоке.

Как известно, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией находятся "на паузе", в то же время Вашингтон допускает их возобновление при определенных условиях, о чем заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

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