Стубб отказался быть переговорщиком с РФ от Европы и указал на "крупных игроков"

Президент Финляндии Александр Стубб отказался быть переговорщиком от Европы в диалоге России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset .

Ранее глава комитета по международным делам Верховной Рады Александр Мережко высказал мнение, что представлять Европу на переговорах с РФ должен был бы финский лидер Александр Стубб.

Мережко назвал его "замечательным дипломатом", который умеет вести переговоры и коммуницировать с президентом США.

Однако политик отверг предложение. Стубб считает, что представлять Европу на переговорах должна так называемая "евротройка" в составе Франции, Германии и Великобритании. В то же время такие страны, как Финляндия или Норвегия, могут эффективно помогать процессу, действуя в кулуарах.

"Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе. Я считаю, что этим должны управлять крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания", - заявил президент Финляндии.

По его мнению, сейчас настало подходящее время для начала диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку Киев имеет сильные позиции.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильные позиции в военном, политическом и экономическом плане. Поэтому я считаю, что Европе пора связаться с руководством России, а точнее с президентом Путиным, для проведения дипломатических переговоров", - сказал Стубб.