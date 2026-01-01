Стубб допустил, что часть мирной сделки будет несправедливой для Украины

Некоторые пункты потенциальной мирной сделки между Украиной и Россией могут не соответствовать представлениям о справедливости.
Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в новогоднем обращении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Как обратило внимание Yle, обращение Стубба было построено на трех основных пунктах, одним из которых стал мир в Европе.
"Мир чаще всего - это компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему представлению о справедливости", - подчеркнул он, комментируя войну России против Украины.
Президент также подтвердил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с 2022 года. Но, по его словам, Запад не может быть уверен, "готова ли Россия к миру".
Стубб добавил, что цель Финляндии - наладить "функционирующие и мирные отношения с Россией". Но он не уточнил, как именно этого достичь. Также президент обратил внимание, что и в этом вопросе "в конечном итоге все зависит от действий России".
Напомним, сейчас Украина активно обсуждает с США мирный план, который был предложен Вашингтоном. Документ дорабатывают, сейчас там 20 пунктов. Согласно последней информации от президента Украины Владимира Зеленского, такая инициатива готова на 90%.
Главными спорными вопросами являются судьба Донбасса и Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупантов.
Россия хочет, чтобы Украина отдала без боя весь Донбасс и вывела свои войска оттуда. При этом США предлагают компромисс в виде так называемой свободной экономической зоны.
Зеленский настаивает, что мирный план должен быть утвержден на референдуме. Но для этого необходимо прекращение огня как минимум на 60 дней. Россия пока не хочет такого перемирия.