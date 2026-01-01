Стубб допустил, что часть мирной сделки будет несправедливой для Украины

Как обратило внимание Yle, обращение Стубба было построено на трех основных пунктах, одним из которых стал мир в Европе.

"Мир чаще всего - это компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему представлению о справедливости", - подчеркнул он, комментируя войну России против Украины.

Президент также подтвердил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с 2022 года. Но, по его словам, Запад не может быть уверен, "готова ли Россия к миру".

Стубб добавил, что цель Финляндии - наладить "функционирующие и мирные отношения с Россией". Но он не уточнил, как именно этого достичь. Также президент обратил внимание, что и в этом вопросе "в конечном итоге все зависит от действий России".