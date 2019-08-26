У СЦКК засудили застосування мінометів бойовиками на Донбасі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) засудила застосування бойовиками мінометів під час обстрілу позицій українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомили у відомстві, бойовики застосували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру під час обстрілу позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новолуганське. Обстріл стався у понеділок, 26 серпня, у період з 06:15 по 06:40.

"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей", - зазначили в українській стороні СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці у понеділок, 26 серпня, застосували міномети калібру 82 мм, які заборонені мінськими угодами, під час обстрілу українських позицій в зоні проведення ООС на Донбасі. З ранку бойовики здійснили 8 ворожих обстрілів. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про призупинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській.