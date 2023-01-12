RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сценарий-2014 не повторится". Подоляк очертил единое видение окончания войны

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские захватчики могут не надеяться на сценарий событий 2014 года. Война завершится выходом Украины на свои границы и трибуналом для РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Еще раз об официальной позиции: 1. РФ может не надеяться на повторение сценария-2014" мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать"; 2. Война закончится на границах 1991 года с трибуналом, репарациями и пожизненными сроками..." - написал Подоляк.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

Добавим, тем временем на Западе считают, что Российская Федерация не намерена останавливаться и готовится к продолжению войны. Поэтому в НАТО призвали быть готовым к долговременной поддержке Украины.

Детальнее об окончании войны читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякВойска РФВойна России против Украины