Срок инвалидности автоматически продлен до 1 июля 2025 года: что нужно знать
В Украине лицам с инвалидностью, которые должны были проходить повторный осмотр после 1 января 2025 года, но не смогли этого сделать, автоматически продлен срок инвалидности. Он будет оставаться в силе до момента принятия решения по результатам оценки, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.
Как получить документальное подтверждение об автоматическом продлении срока инвалидности, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).
Продление срока инвалидности дает возможность пройти оценивание в период с 1 января по 30 июня 2025 года включительно, при условии, что решение будет принято не позднее 30 июня.
Как подтвердить продление срока инвалидности
При обращениях в государственные учреждения, в частности территориальные центры комплектования и социальной поддержки, может возникнуть потребность в документальном подтверждении продленного срока инвалидности. Самый быстрый способ сделать это - получить электронное пенсионное удостоверение или его цифровое отображение в мобильном приложении "Дія".
На сегодня в Украине существует три вида пенсионных удостоверений:
- бумажное удостоверение - традиционный вариант, к которому (по желанию владельца) можно сформировать электронное отображение в "Дії";
- электронное пенсионное удостоверение (е-удостоверение) - формируется в мобильном приложении "Дія" и является полноценным документом;
- электронное удостоверение в виде платежной карты - ранее выдавалось "Ощадбанком" и остается в силе до завершения срока его действия;
Как добавить пенсионное удостоверение в "Дію"
Это можно сделать двумя способами:
- автоматически: в "Дії" уже отображается пенсионное удостоверение лиц, которые получали его после 2014 года;
- вручную: если пенсионное удостоверение не подтянулось, его можно добавить самостоятельно. Для этого в "Дії" нужно выбрать "Добавить документ" → "Пенсионное удостоверение" и внести необходимые данные. Подробная инструкция доступна по ссылке.
Что делать тем, у кого только бумажное удостоверение
Если лицо с инвалидностью имеет только бумажное удостоверение и не может добавить его в "Дію", есть возможность заменить его на электронное пенсионное удостоверение.
Для этого нужно подать заявление:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- в сервисном центре Пенсионного фонда.
После оформления нового е-пенсионного удостоверения в нем будет указан обновленный срок выплаты пенсии по инвалидности. Как подать заявку на е-удостоверение - инструкция по ссылке.
После того как будет сформировано е-пенсионное удостоверение, в нем будет указан новый срок, на который продлена выплата пенсии по инвалидности.
Ранее РБК-Украина писало, что военнообязанный муж, который имеет жену с инвалидностью, имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно подать в военкомат необходимые документы, подтверждающие статус инвалидности жены.
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