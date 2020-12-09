Будівництво заводу Tesla під Берліном зупинили через екологів

Німецький суд наказав компанії Tesla призупинити будівництво фабрики поблизу Берліна через позов екологів. На першому підприємстві компанії у Європі планують виробляти автомобілі та акумулятори до них.

Про це повідомляє ВВС.

Позов проти Tesla подавали місцеві екозахисники з Союзу охорони природи та біорізноманіття та Зеленої ліги. Позивачі вважають, що будівництво нашкодить місцевим тваринам, наприклад, знищить середовище існування видів, що перебувають під охороною. Зокрема, це прудкі ящірки та мідянки.

Суд став на бік екологів і постановив призупинити роботи на території будівництва, зокрема, вирубку лісу, до результатів подальших перевірок.

Tesla поки що не коментувала це рішення суду. Наразі воно не є остаточним.

"Навіть Tesla не може дозволити собі стояти над законом", - заявив Гервіг Машер, керівник Зеленої ліги.

Нагадаємо, про плани будівництва поблизу Берліна голова компанії Tesla Ілон Маск заявив минулого року. За його словами, початок роботи заводу Tesla планувався на літо 2021 року. Виготовляти збирались 150 000 автомобілів на рік із перспективою збільшення до 500 000.

РБК-Україна писало, що у лютому цього року Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга відхилив клопотання екологів, які заявляли, що уряд не мав права давати дозвіл автоконцерну на вирубку лісу.