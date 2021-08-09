У Росії назвали терміни завершення будівництва "Північного потоку-2"
Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв назвав терміни завершення будівництва "Північного потоку-2". Домовленість США і Німеччини ніяк не вплине на темпи робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова посла в інтерв'ю газеті "Известия".
За його словами, США і ФРН не укладали угоду по газопроводу, були тільки заяви.
"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи знаходяться на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - сказав Нечаєв.
Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований.
Також повідомлялося, що Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2".
Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".