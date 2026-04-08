Стремительный рост цен на АЗС проанализировали в АМКУ: первые результаты

13:13 08.04.2026 Ср
2 мин
В АМКУ назвали ключевые причины подорожания бензина
aimg Константин Широкун
Фото: стремительный рост цен на АЗС проанализировали в АМКУ (Getty Images)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проанализировал стремительный рост цен на топливо и не обнаружил доказательств сговора ключевых участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы АМКУ Павла Кириленко в Верховной Раде.

Читайте также: Дизель уже по 97 гривен за литр: как изменились цены на АЗС 8 апреля

"Все без исключения операторы АЗС отмечают, что их продажи и соответственно их рентабельность ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы, и готовы снизить цены", - заявил Кириленко.

По его словам, в целом, в последнее время был зафиксирован рост объема спроса и сокращение объема предложения на бензин и дизель. Также важны фактическое увеличение стоимости нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста себестоимости.

"Сейчас Антимонопольным комитетом на основании уже полученных данных по состоянию на сегодня не зафиксировано доказательств сговора участников рынка по повышению цен", - добавил глава АМКУ.

Среди других факторов, способствовавших росту цен на АЗС - это рост логистических расходов и таможенных платежей, а также колебания курса валют.

В то же время он подчеркнул, что рынок топлива в Украине является нерегулируемым, а цены формируются рыночным путем, но в случае выявления нарушений в будущем комитет применит соответствующие меры.

Цены на топливо в Украине идут вниз

Ранее глава Кабмина Юлия Свириденко отметила, что сеть АЗС "Укрнафта" первой отреагировала на резкий спад мировых цен на нефть, и начала снижение цен.

Также ранее в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.

Кроме того, в АМКУ начали дело относительно стремительного роста цен на АЗС. Если будут выявлены нарушения, сетям заправочных станций могут грозить штрафы.

