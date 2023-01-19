Россияне несут потери еще во время обучения в России (перехват)
Находящийся на войне в Украине военный Российской Федерации рассказал, что в полку., который должен их заменить в январе, уже насчитываются десятки травмированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки в Telegram.
"Говорят то, что там сидящие сейчас в Ульяновске, что уж точно в январе они едут менять нас - это уже точно. В Ульяновске уже (они не были нигде, ни в Украине, нигде) тридцать 300-х", – рассказал российский военный.
Он объяснил, что солдаты от пьянок и передозировок замерзают на холоде, к тому же нередко дерутся между собой.
Также оккупант рассказал девушке, что его военные напившись начали бросать гранаты, тем самым сдав свои позиции вооруженным силам Украины.
"Вчера наши дострелялись - 1-я рота наша. Гранаты бросали просто, ну, пьяные, прикалывались, короче - 16 штук прилетело туда. Ну они сдали, по ходу, свои позиции, и туда прилетело", - сказал он.
Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.
Также разведка перехватила разговор, в котором оккупант жалуется, что у них совсем нет военной техники.
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