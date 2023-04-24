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Стрельба на выпускном в Техасе: девять подростков получили ранения

Фото: в Техасе девять школьников получили ранения в результате стрельбы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 24 апреля, в городе в Джаспер, штат Техас, США, девять подростков получили ранения на вечеринке после выпускного бала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно отчету офиса шерифа округа Джаспер, ни одно из огнестрельных ранений не было опасным для жизни. Пострадавшие были доставлены в две больницы. Количество стрелков полиция держит в секрете.

"Расследование продолжается, и допрашиваются все лица, которые представляют интерес для следствия", - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что жертвам стрельбы было от 15 до 19 лет. Происшествие произошло в средней школе Джаспера, в зале церковных собраний.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлом году огнестрельное оружие стало основной причиной смерти детей и подростков в Соединенных Штатах, обогнав автомобильные аварии.

Ранее сообщалось, что в американском городе Дадевилль (штат Алабама) празднование дня рождения обернулось в массовую стрельбу. В результате чего по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Напомним, ранее в Нэшвилле 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, нападавшую застрелили полицейские.

Кроме того, недавно в Луисвилле, штат Кентукки, произошла стрельба. В результате нее погибли пять человек и еще шесть получили ранения.

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