Стрельба на выпускном в Техасе: девять подростков получили ранения

Согласно отчету офиса шерифа округа Джаспер, ни одно из огнестрельных ранений не было опасным для жизни. Пострадавшие были доставлены в две больницы. Количество стрелков полиция держит в секрете.

"Расследование продолжается, и допрашиваются все лица, которые представляют интерес для следствия", - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что жертвам стрельбы было от 15 до 19 лет. Происшествие произошло в средней школе Джаспера, в зале церковных собраний.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлом году огнестрельное оружие стало основной причиной смерти детей и подростков в Соединенных Штатах, обогнав автомобильные аварии.