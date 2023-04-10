В американском Луисвилле произошла стрельба: есть жертвы, среди пострадавших полицейский

В понедельник, 10 апреля, в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба. В результате нее пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Полиция города Луисвилл сообщила, что правоохранители реагируют на активного агрессора в 300 квартале Ист-Мейн-стрит в центре Луисвилля.

Отделение ФБР в Луисвилле описало инцидент как стрельбу, а другие официальные лица призвали жителей держаться подальше от этого района.

Издание сообщает, что на место стрельбы выехал губернатор штата.

BREAKING NEWS: Police say there is an active shooter situation in Louisville, Kentucky and there are "multiple casualties."



The Louisville Metro Police say there is an "active aggressor" near the city's downtown baseball stadium. pic.twitter.com/dQiLoGNo6G — CBS Mornings (@CBSMornings) April 10, 2023

CNN со ссылкой на источник сообщает, что известно о шести жертвах. Однако пока не сообщается, речь идет об убитых или о раненых.

Кто именно открыл стрельбу, пока неизвестно. Предположительно, это один человек. Между стрелявшим и полицией завязалась перестрелка. Также на месте работают представители ФБР.

В полиции позже сообщили, что стрелок нейтрализован.

"Угроза активного агрессора больше не существует. Предполагаемый стрелок был нейтрализован", - говорится в сообщении в Twitter.

Обновлено.

Правоохранители на брифинге сообщили, что в результате стрельбы в Луисвилле погибли пять человек, и по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу Университета Луисвилля, включая одного офицера, с "различными травмами".

Состояние тех, кто был доставлен, на данный момент неизвестно.

Подтверждена смерть стрелка, обстоятельства его смерти неизвестны.

Напомним, в турецком городе Чорум произошла стрельба возле выхода из мечети, в результате которого ранены шесть человек.

Кроме того, ранее в Нэшвилле женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.

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