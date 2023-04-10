В американском Луисвилле произошла стрельба: есть жертвы, среди пострадавших полицейский
В понедельник, 10 апреля, в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба. В результате нее пострадали шесть человек, среди которых полицейский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Полиция города Луисвилл сообщила, что правоохранители реагируют на активного агрессора в 300 квартале Ист-Мейн-стрит в центре Луисвилля.
Отделение ФБР в Луисвилле описало инцидент как стрельбу, а другие официальные лица призвали жителей держаться подальше от этого района.
Издание сообщает, что на место стрельбы выехал губернатор штата.
BREAKING NEWS: Police say there is an active shooter situation in Louisville, Kentucky and there are "multiple casualties."— CBS Mornings (@CBSMornings) April 10, 2023
The Louisville Metro Police say there is an "active aggressor" near the city's downtown baseball stadium. pic.twitter.com/dQiLoGNo6G
CNN со ссылкой на источник сообщает, что известно о шести жертвах. Однако пока не сообщается, речь идет об убитых или о раненых.
Кто именно открыл стрельбу, пока неизвестно. Предположительно, это один человек. Между стрелявшим и полицией завязалась перестрелка. Также на месте работают представители ФБР.
В полиции позже сообщили, что стрелок нейтрализован.
"Угроза активного агрессора больше не существует. Предполагаемый стрелок был нейтрализован", - говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено.
Правоохранители на брифинге сообщили, что в результате стрельбы в Луисвилле погибли пять человек, и по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу Университета Луисвилля, включая одного офицера, с "различными травмами".
Состояние тех, кто был доставлен, на данный момент неизвестно.
Подтверждена смерть стрелка, обстоятельства его смерти неизвестны.
Напомним, в турецком городе Чорум произошла стрельба возле выхода из мечети, в результате которого ранены шесть человек.
Кроме того, ранее в Нэшвилле женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.
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