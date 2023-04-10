ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В американском Луисвилле произошла стрельба: есть жертвы, среди пострадавших полицейский

Новина українською →
Луисвилл, Понедельник 10 апреля 2023 17:33
В американском Луисвилле произошла стрельба: есть жертвы, среди пострадавших полицейский Иллюстративное фото: В американском Луисвилле произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 10 апреля, в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба. В результате нее пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Полиция города Луисвилл сообщила, что правоохранители реагируют на активного агрессора в 300 квартале Ист-Мейн-стрит в центре Луисвилля.

Отделение ФБР в Луисвилле описало инцидент как стрельбу, а другие официальные лица призвали жителей держаться подальше от этого района.

Издание сообщает, что на место стрельбы выехал губернатор штата.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что известно о шести жертвах. Однако пока не сообщается, речь идет об убитых или о раненых.

Кто именно открыл стрельбу, пока неизвестно. Предположительно, это один человек. Между стрелявшим и полицией завязалась перестрелка. Также на месте работают представители ФБР.

В полиции позже сообщили, что стрелок нейтрализован.

"Угроза активного агрессора больше не существует. Предполагаемый стрелок был нейтрализован", - говорится в сообщении в Twitter.

Обновлено.

Правоохранители на брифинге сообщили, что в результате стрельбы в Луисвилле погибли пять человек, и по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу Университета Луисвилля, включая одного офицера, с "различными травмами".

Состояние тех, кто был доставлен, на данный момент неизвестно.

Подтверждена смерть стрелка, обстоятельства его смерти неизвестны.

Напомним, в турецком городе Чорум произошла стрельба возле выхода из мечети, в результате которого ранены шесть человек.

Кроме того, ранее в Нэшвилле женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина вернула из российского плена 100 военных
Украина вернула из российского плена 100 военных
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены