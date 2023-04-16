В США вечеринка завершилась массовой стрельбой, есть жертвы

В американском городе Дадевилль (штат Алабама) празднование дня рождения обернулось в массовую стрельбу. В результате чего по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WRBL .

По словам очевидцев, большинство раненых - подростки.

Следователи сообщают, что, предположительно, на вечеринке произошла ссора, приведшая к стрельбе.

Несколько правоохранительных органов, включая Государственное бюро расследований ALEA, полицию Дадевилля и офис шерифа округа Таллапуса, ведут расследование.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Подробности о подозреваемых в совершении стрельбы или мотивах пока не разглашаются властями.

Свидетели сообщили, что слышали многочисленные выстрелы, а люди выбегали из здания и кричали.

По данным Fox News, погибли по меньшей мере шесть человек.

Свидетель на месте происшествия сказал изданию, что общее число жертв было больше шести, включая нескольких человек, которые умерли на месте происшествия.