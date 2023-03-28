ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США женщина устроила стрельбу в христианской школе: убиты шесть человек

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 02:46
В США женщина устроила стрельбу в христианской школе: убиты шесть человек Фото: в США произошла массовая стрельба в школе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, нападавшие застрелили полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Отмечается, что нападавшая проникла в здание школы через боковой вход, она была вооружена двумя винтовками AR-15 и пистолетом. В результате стрельбы она убила троих учеников и трех работников школ. Саму женщину застрелили полицейские.

По словам начальника полиции Нэшвилла Джона Дрейка, нападавшая раньше училась в этой школе, имела карту здания и тщательно готовилась к стрельбе. Также у нее был обнаружен манифест, содержание которого не разглашается.

Напомним, что 23 января три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова - двое учеников получили смертельные ранения.

А 10 февраля произошла стрельба в средней школе в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк. Ранения получили два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет