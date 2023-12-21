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Стрельба в центре Праги: погибли 11 человек, много раненых

Прага, Четверг 21 декабря 2023 18:09
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Стрельба в центре Праги: погибли 11 человек, много раненых Архивное фото: в центре Праги погибли 11 человек из-за стрельбы (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате стрельбы в центре Праги (Чехия) погибли по меньшей мере 11 человек, включая самого стрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на медицинскую спасательную службу Праги.

Отмечается, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.

Также ранены около 25 человек:

  • 9 тяжело ранены;
  • 5-6 получили ранения средней тяжести;
  • до 10 получили легкие ранения.

"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.

Стрельба в центре Праги

Сегодня полиция Чехии сообщила о стрельбе на территории школы, которая расположена на площади Яна Палаха.

Полиция почти сразу же заявила, что стрелок был ликвидирован.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

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