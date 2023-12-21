Стрельба в центре Праги: погибли 11 человек, много раненых
В результате стрельбы в центре Праги (Чехия) погибли по меньшей мере 11 человек, включая самого стрелка.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на медицинскую спасательную службу Праги.
Отмечается, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.
Также ранены около 25 человек:
- 9 тяжело ранены;
- 5-6 получили ранения средней тяжести;
- до 10 получили легкие ранения.
"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.
Стрельба в центре Праги
Сегодня полиция Чехии сообщила о стрельбе на территории школы, которая расположена на площади Яна Палаха.
Полиция почти сразу же заявила, что стрелок был ликвидирован.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.
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