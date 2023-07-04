Стрельба в Кишиневе: нападающий, убивший двух человек, скончался в больнице

Гражданин Таджикистана, застреливший двух человек в Кишиневском аэропорту, скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Республики Молдова.

Стрельба в Кишиневском аэропорту

"Подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту Кишинева скончался 15 минут назад", - говорится в сообщении, опубликованном полицией Молдовы в понедельник, 3 июля.

Силы батальона специального назначения Молдовы обезвредили 43-летнего гражданина Таджикистана, открывшего огонь в аэропорту Кишинева 30 июня после того, как ему отказали во въезде в Молдову. В полиции подтвердили наличие двух жертв.

Известно, что стрелок был участником преступной группы и пытался скрыться от следствия. Правоохранительные органы установили, что мужчина сбежал из Таджикистана в Молдову через Турцию. Он собирался скрываться в странах Европейского союза.