ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стрельба в Кишиневе: нападающий, убивший двух человек, скончался в больнице

Новина українською →
Молдова, Вторник 04 июля 2023 00:12
Стрельба в Кишиневе: нападающий, убивший двух человек, скончался в больнице Фото: мужчина, застреливший двух человек в Кишиневе, скончался в больнице (facebook_com_ChisinauInternationalAirport)
Автор: Максим Шушко

Гражданин Таджикистана, застреливший двух человек в Кишиневском аэропорту, скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Республики Молдова.

Стрельба в Кишиневском аэропорту

"Подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту Кишинева скончался 15 минут назад", - говорится в сообщении, опубликованном полицией Молдовы в понедельник, 3 июля.

Силы батальона специального назначения Молдовы обезвредили 43-летнего гражданина Таджикистана, открывшего огонь в аэропорту Кишинева 30 июня после того, как ему отказали во въезде в Молдову. В полиции подтвердили наличие двух жертв.

Известно, что стрелок был участником преступной группы и пытался скрыться от следствия. Правоохранительные органы установили, что мужчина сбежал из Таджикистана в Молдову через Турцию. Он собирался скрываться в странах Европейского союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кишинев Стрелков
NEWS
Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное
Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью