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Стрельба в аэропорту Кишинева. Полиция задержала стрелка, известно о двух жертвах

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Пятница 30 июня 2023 18:56
Стрельба в аэропорту Кишинева. Полиция задержала стрелка, известно о двух жертвах Фото: Кишиневский аэропорт (facebook_com_ChisinauInternationalAirport)
Автор: Наталья Кава

Мужчине, устроившему стрельбу в Кишиневском аэропорту в четверг, 30 июня, отказали во въезде в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Молдавии, о котором пишет NewsMaker.

После отказа мужчина был конвоирован в "стерильную" зону, где он должен ожидать рейс в обратном направлении. В этот момент он отобрал оружие пограничника и смертельно ранил двух человек.

Нападающего удалось обезвредить силами батальона специального назначения.

В связи со стрельбой все рейсы были задержаны, а пассажиры были срочно эвакуированы из аэропорта.

"Уже приняты все меры для нормализации ситуации. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту", - говорится в сообщении.

Стрельба в Кишиневском аэропорту

В Кишиневском аэропорту (Молдова) сегодня, 30 июня, один из пассажиров открыл стрельбу.

Позже в полиции подтвердили наличие двух жертв в Кишиневском аэропорту. В происходящее вмешался батальон спецназначения FULGER.

Нападающим был гражданин Таджикистана

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что нападающий – 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову из соображений безопасности.

"При сопровождении в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, выхваченного у сотрудника пограничной полиции", - уточнил премьер Речан.

Еще один человек - пассажир - получил травмы. Он госпитализирован.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Министерство отслеживает ситуацию в аэропорту города Кишинев.

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Молдова аеропорт Кишинев
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