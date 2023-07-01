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Стрельба в Кишиневе. Нападающий был участником банды и скрывался от следствия

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Кишинев, Суббота 01 июля 2023 09:15
Стрельба в Кишиневе. Нападающий был участником банды и скрывался от следствия Фото: таджик, устроивший стрельбу в Кишиневе, скрывался от следствия (facebook_com_ChisinauInternationalAirport)
Автор: Наталья Юрченко

Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, был участником преступной группы. Он пытался скрыться от следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По данным следствия, Рустам Ашуров является одним из 43 граждан Таджикистана, входивших в преступную банду.

Прокуратура Таджикистана ранее сообщала, что против Ашурова 23 июня возбуждено уголовное дело за похищение заместителя главы местного банка в Душанбе.

Следствие установило, что нападавший сбежал в Молдове через Турцию. Далее он собирался скрыться в странах Европейского союза.

Стрельба в Кишиневе

Вчера в аэропорту Кишинева произошла стрельба, которую устроил гражданин Таджикистана. Он был одним из пассажиров.

В результате атаки погибли два человека, а нападающего обезвредил отряд молдавского спецназначения. Генеральная прокуратура Молдова сообщила, что злоумышленник находится в больнице в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненный срок за решеткой.

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