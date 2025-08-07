ua en ru
Из "МакДональдз" в Черкассах вывезли раненого стрелка, - источники

Четверг 07 августа 2025 13:01
Фото: из "МакДональдз" в Черкассах вывезли раненого стрелка (t.me/UA_National_Police)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

В Черкассах днем, 7 августа, вооруженный мужчина захватил ресторан "МакДональдз". Впоследствии из здания вынесли раненого, который оказался стрелком.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации источников, мужчина, которого вынесли раненым из помещения ресторана в Черкассах, оказался тем самым стрелком. Он сам себе нанес ранения.

Сейчас возле "МакДональдза" по улице Смелянской работают полиция и медики.

Больше деталей сейчас нет.

Стрельба в Черкассах стрельба в Черкассах

Напомним, сегодня мужчина с оружием ворвался в ресторан "МакДональдз", после чего в помещении прогремели взрывы.

На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и спецназовцы. Правоохранители эвакуировали посетителей и персонал заведения, территорию оцепили.

По предварительным данным, вооруженный мужчина находился внутри помещения. На месте работает следственно-оперативная группа.

