Из "МакДональдз" в Черкассах вывезли раненого стрелка, - источники
В Черкассах днем, 7 августа, вооруженный мужчина захватил ресторан "МакДональдз". Впоследствии из здания вынесли раненого, который оказался стрелком.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По информации источников, мужчина, которого вынесли раненым из помещения ресторана в Черкассах, оказался тем самым стрелком. Он сам себе нанес ранения.
Сейчас возле "МакДональдза" по улице Смелянской работают полиция и медики.
Больше деталей сейчас нет.
Напомним, сегодня мужчина с оружием ворвался в ресторан "МакДональдз", после чего в помещении прогремели взрывы.
На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и спецназовцы. Правоохранители эвакуировали посетителей и персонал заведения, территорию оцепили.
По предварительным данным, вооруженный мужчина находился внутри помещения. На месте работает следственно-оперативная группа.