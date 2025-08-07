Из "МакДональдз" в Черкассах вывезли раненого стрелка, - источники

В Черкассах днем, 7 августа, вооруженный мужчина захватил ресторан "МакДональдз". Впоследствии из здания вынесли раненого, который оказался стрелком.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации источников, мужчина, которого вынесли раненым из помещения ресторана в Черкассах, оказался тем самым стрелком. Он сам себе нанес ранения.

Сейчас возле "МакДональдза" по улице Смелянской работают полиция и медики.

Больше деталей сейчас нет.