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Стреляли из окна. У здания Еврокомиссии задержали двух бельгийских солдат

Фото: возле Еврокомиссии задержаны двое бельгийских солдат (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Двое военнослужащих бельгийских военно-воздушных сил были арестованы в самом центре европейского квартала Брюсселя. Они имели при себе боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Het Nieuwsblad .

Свидетели на месте происшествия сообщили, что арест произошел прямо возле штаб-квартиры Европейской комиссии, на улице Архимед, в квартире недалеко от кафе Berlaymont, которое,по их словам, является "любимым местом брюссельских чиновников".

спикер прокуратуры Брюсселя.

пневматическое оружие.

Спикер прокуратуры не смог подтвердить происхождение указанных боеприпасов и сказал, что "расследование продолжается", чтобы определить, откуда военные получили пули.

министр обороны Бельгии Людин Дедондер.

Напомним, в Германии задержан работник разведки из-за подозрения в шпионаже в пользу России.

Ранее мы писали, что в Швеции судят двух братьев, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Старшему грозит пожизненное заключение, а младшему - 12 лет.

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