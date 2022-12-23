Стреляли из окна. У здания Еврокомиссии задержали двух бельгийских солдат

Двое военнослужащих бельгийских военно-воздушных сил были арестованы в самом центре европейского квартала Брюсселя. Они имели при себе боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Het Nieuwsblad .

Спикер прокуратуры не смог подтвердить происхождение указанных боеприпасов и сказал, что "расследование продолжается", чтобы определить, откуда военные получили пули.

Свидетели на месте происшествия сообщили, что арест произошел прямо возле штаб-квартиры Европейской комиссии, на улице Архимед, в квартире недалеко от кафе Berlaymont, которое,по их словам, является "любимым местом брюссельских чиновников".

Напомним, в Германии задержан работник разведки из-за подозрения в шпионаже в пользу России.

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