В Швеции подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит пожизненное заключение

В Швеции судят двух братьев, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Старшему грозит пожизненное заключение, а младшему – 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Sveriges Television .

Следствие установило, что старший, 40-летний брат работал в Службе государственной безопасности Швеции и вооруженных силах, а также занимал должность в органах власти. Информацию оттуда он передавал Главному разведывательному управлению секретную информацию

Младший брат 30 лет подозревается в несанкционированном получении и передаче информации российской разведке.