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В Швеции подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит пожизненное заключение

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Швеция, Вторник 20 декабря 2022 03:28
В Швеции подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит пожизненное заключение Фото: в Швеции судят двух подозреваемых в шпионаже в Россию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Швеции судят двух братьев, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Старшему грозит пожизненное заключение, а младшему – 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sveriges Television.

Следствие установило, что старший, 40-летний брат работал в Службе государственной безопасности Швеции и вооруженных силах, а также занимал должность в органах власти. Информацию оттуда он передавал Главному разведывательному управлению секретную информацию

Младший брат 30 лет подозревается в несанкционированном получении и передаче информации российской разведке.

Напомним, что в Германии подозревают работника британского посольства в работе на российскую разведку. Его задержали.

Также сообщалось, что жительница РФ Ольга Колобова более 10 лет прожила в Европе под вымышленным именем. У нее была придумана биография, поддельный паспорт и под видом светской львицы она втиралась в доверие к известным людям, а также подружилась с офицерами НАТО в Неаполе.

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