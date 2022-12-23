Стріляли з вікна. Біля будівлі Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів

Двох військовослужбовців бельгійських військово-повітряних сил було заарештовано в самому центрі європейського кварталу Брюсселя. Вони мали при собі боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico та Het Nieuwsblad .

Речник прокуратури не зміг підтвердити походження зазначених боєприпасів та сказав, що "розслідування триває", щоб визначити, звідки військові отримали кулі.

Свідки на місці події повідомили, що арешт відбувся прямо біля штаб-квартири Європейської комісії, на вулиці Архімед, у квартирі неподалік від кафе Berlaymont, яке, за їхніми словами, є "улюбленим місцем брюссельських чиновників".

Нагадаємо, в Німеччині затримали працівника розвідки через підозру в шпигунстві на користь Росії.

Раніше ми писали, що у Швеції судять двох братів, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.

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