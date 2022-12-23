Стріляли з вікна. Біля будівлі Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів

Двох військовослужбовців бельгійських військово-повітряних сил було заарештовано в самому центрі європейського кварталу Брюсселя. Вони мали при собі боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico та Het Nieuwsblad.
Свідки на місці події повідомили, що арешт відбувся прямо біля штаб-квартири Європейської комісії, на вулиці Архімед, у квартирі неподалік від кафе Berlaymont, яке, за їхніми словами, є "улюбленим місцем брюссельських чиновників".
речник прокуратури Брюсселя.
пневматичну зброю.
Речник прокуратури не зміг підтвердити походження зазначених боєприпасів та сказав, що "розслідування триває", щоб визначити, звідки військові отримали кулі.
міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер
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