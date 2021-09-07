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Стріхарський: в Україні зайнялися розробкою законопроекту щодо реформи сфери поховання

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 17:17
Стріхарський: в Україні зайнялися розробкою законопроекту щодо реформи сфери поховання Фото: народний депутат Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталія Гурковська

6 вересня провели засідання робочої групи з розробки законопроекту, який стосується реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Андрія Стріхарського в Facebook.

"Предметом обсуждения на заседании рабочей группы были вопросы, касающиеся внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в данной сфере, в частности по демонополизации рынка ритуальных услуг, урегулирования вопросов касающихся проектной документации, землеотвода, землепользования и благоустройства мест захоронений, введения публичных реестров, в частности единого реестра поставщиков ритуальных услуг и единого реестра захоронений, сертификации похоронного дела и внедрения в Украине европейского опыта реформирования сферы захоронения", - рассказал нардеп.

По словам Стрихарского, обсуждения прошли очень плодотворно с привлечением широкого круга специалистов и экспертов в сфере захоронения.

"Было решено принять к сведению все выступления и предложения в ходе дискуссии и продолжить дальнейшую работу по совершенствованию законопроекта для вынесения его на обсуждение в Комитет и далее на первое чтение в зал заседаний Верховной рады", - добавил он.

Як повідомлялось, Андрій Стріхарський став співголовою робочої групи з підготовки законопроекту щодо реформи сфери поховання.

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Андрій Стріхарський
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