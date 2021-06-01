Стріхарський: підкомітет ВР рекомендував до розгляду законопроект про захист інвесторів у сфері будівництва

На засіданні підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування опрацювали до першого читання законопроект "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" (№5091).

Про це повідомив голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва комітету ВР Андрій Стріхарський у Facebook .

"Під час засідання підкомітету зауважив, що головним завданням цього проекту є захист прав громадян та вкладених ними у будівництво житла власних коштів. Законопроект несе в собі досить багато важливих позитивних змін у сфері будівництва. Зокрема, держава отримує прозору реєстрацію на початку будівництва житла, яке реєструє забудовник під час купівлі-продажу. Це дає можливість відстежувати всі продажі забудовника і покупки інвестора", - сказав Андрій Стріхарський.

За його словами, прийняття законопроекту захистить простого українця, який вкладає власні зароблені кошти в купівлю квартири й дасть можливість отримати реєстраційні права на придбане житло, яке ще не побудоване. Це має суттєво посилити захист прав інвесторів в разі виникнення проблем у забудовника і надасть їм державні гарантії.

Провели сьогодні з колегами засідання підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва щодо підготовки до... Posted by Андрій Стріхарський on Tuesday, June 1, 2021

"Як голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вважаю цей законопроект дуже важливим сьогодні. Саме тому після обговорення запропонував членам підкомітету його підтримати", - зауважив Стріхарський.

Голова підкомітету також повідомив, що вони з колегами по підкомітету прийняли одностайне рішення рекомендувати розглянути цей законопроект на засіданні профільного комітету з подальшим його внесенням до порядку денного Верховної ради для прийняття в першому читанні за основу.