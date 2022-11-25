Стрихарский передал жителям деоккупированной Херсонской области крупную партию гумпомощи

"После ночной продолжительной дороги, спеша к жителям освобожденных от российских войск населенных пунктов Херсонской области, чтобы доставить гуманитарную помощь населению и военным - продуктовые наборы, медикаменты, средства гигиены, детское питание и многое другое на общую сумму более 300 000 гривен", - сообщил нардеп.

По его словам, в перерывах между постоянными воздушными тревогами, поскольку ракетные обстрелы продолжались каждые два часа, помощь людям раздали на центральной площади Херсона.

"На этой центральной площади, с утра до вечера, присутствовало около 5-10 тыс. человек, нуждающихся в помощи. В городе еще нет воды и электричества, но как обещают местные власти, вскоре коммуникации будут налажены. Строить планы сейчас крайне тяжело, но точно важно записывать историю, которая происходит здесь и сейчас. Историю как украинский народ переживает сложные времена, историю несгибаемых, сильных и решительных украинцев и украинок", - подчеркнул Стрихарский.