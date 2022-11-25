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Стріхарський передав мешканцям деокупованої Херсонської області велику партію гуманітарної допомоги

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат Андрій Стріхарський передав мешканцям звільнених від російських військ населених пунктів Херсонської області гуманітарну допомогу на понад 300 000 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook.

"Після нічної тривалої дороги, поспішаючи до мешканців звільнених від російських військ населених пунктів Херсонської області, щоб доставити гуманітарну допомогу населенню та військовим - продуктові набори, медикаменти, засоби гігієни, дитяче харчування та багато іншого на загальну суму понад 300 000 гривень", - повідомив нардеп.

За його словами, в перервах між постійними повітряними тривогами, оскільки ракетні обстріли тривали кожні дві години, допомогу людям роздали на центральній площі міста Херсон.

"На цій центральній площі, з ранку до вечора, були присутні близько 5-10 тис. людей, які потребують допомоги. В місті ще немає води та електрики, але як обіцяє місцева влада, незабаром комунікації будуть налагоджені. Будувати плани зараз вкрай важко, але точно важливо нотувати історію, що відбувається тут і зараз. Історію як український народ переживає складні часи, історію незламних, сильних та рішучих українців та українок", - наголосив Стріхарський.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Херсонську область 49 разів, загинули 10 людей, ще 54 отримали поранення.

РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні у Херсоні може лунати сирена, адже спеціалісти будуть тестувати систему оповіщення.

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Херсонська областьАндрій Стріхарський