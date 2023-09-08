Стрихарский: новый министр обороны Умеров получил поддержку парламента

"Назначение поддержали 338 народных депутатов, это показатель доверия парламента Рустему Умерову. Впереди у него много работы, желаю новому министру успехов и сил для выполнения важной работы по укреплению нашего государства и освобождению Украины от врага. Все, что нужно для этого от законодательной ветви" власти, мы делаем и будем делать", - отметил Андрей Стрихарский.

Также на должность главы Антимонопольного комитета Украины был назначен Павел Кириленко.

Кроме назначений народные избранники приняли несколько законопроектов и постановлений. Так, парламент нормировал механизм выплат компенсаций военнослужащим, полицейским и спасателям (№ 9638) и урегулировал ответственность военных за потерю техники во время военного положения (№ 9325). Были внесены некоторые изменения в административный и уголовный кодексы.

6 сентября пленарное заседание посетила премьер-министр Королевства Дании Мэтте Фредериксен.

"Недавно президент был в Дании, где все мы увидели искреннюю поддержку этой страны, ее народа и власти. От Дании мы получаем танки, броню, ракеты, снаряды. А также правительство дружественной страны объявило о передаче девятнадцати боевых самолетов F-16. Мы всегда рады нашим друзьям в Верховной раде и будем работать над углублением сотрудничества между правительствами и парламентами наших стран", - добавил Стрихарский.

Умеров стал министром обороны Украины

6 сентября Верховная Рада Украины назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

В первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВЛК.

О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.

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