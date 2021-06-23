Стріхарський: уряд зробив важливий крок для збільшення інвестиційної активності в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив низку важливих рішень, які спрямовані на підтримку інвесторів в Україні. Це необхідний крок для збільшення інвестиційної активності в країні.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський в коментарі РБК-Україна.

"Сьогодні уряд на чолі з Денисом Шмигалем ухвалив низку важливих рішень, які спрямовані на підтримку інвесторів в Україні. Вважаю, це важливим кроком для збільшення інвестиційної активності в країні та залучення якомога більше іноземних інвестицій", - заявив Андрій Стріхарський.

Він також додав, що покращення інвестиційному клімату в Україні - одна з обіцянок президента України Володимира Зеленського, і влада єдиним фронтом працює у цьому напрямку.

"Тільки спільними координованими діями ми зможемо покращити інвестиційну привабливість Україні та посилити її імідж у світі", - резюмував Стріхарський.