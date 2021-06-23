Стріхарський: уряд зробив важливий крок для збільшення інвестиційної активності в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив низку важливих рішень, які спрямовані на підтримку інвесторів в Україні. Це необхідний крок для збільшення інвестиційної активності в країні.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський в коментарі РБК-Україна.
"Сьогодні уряд на чолі з Денисом Шмигалем ухвалив низку важливих рішень, які спрямовані на підтримку інвесторів в Україні. Вважаю, це важливим кроком для збільшення інвестиційної активності в країні та залучення якомога більше іноземних інвестицій", - заявив Андрій Стріхарський.
Він також додав, що покращення інвестиційному клімату в Україні - одна з обіцянок президента України Володимира Зеленського, і влада єдиним фронтом працює у цьому напрямку.
"Тільки спільними координованими діями ми зможемо покращити інвестиційну привабливість Україні та посилити її імідж у світі", - резюмував Стріхарський.
Нагадаємо, сьогодні уряд затвердив порядок взаємодії "інвестнянь" з інвесторами, органами державної влади, а також з місцевою владою.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ця взаємодія стане більш ефективною, прозорою і дозволить якісно забезпечити підготовку інвестиційного проекту.
Крім того, Кабінет міністрів затвердив вимоги до інвестора щодо його фінансової спроможності, а також доповнив завдання, покладені на Міністерство економіки відповідно до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні".
Як писало РБК-Україна, раніше народний депутат Андрій Стріхарський заявляв, що вважає вкрай необхідним для держави завершення реформи державного архітектурно-будівельного контролю