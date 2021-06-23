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Стрихарский: Кабмин сделал важный шаг для увеличения инвестиционной активности в Украине

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины принял ряд важных решений, направленных на поддержку инвесторов в Украине. Это необходимый шаг для увеличения инвестиционной активности в стране.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский в комментарии РБК-Украина.

"Сегодня правительство во главе с Денисом Шмыгалем приняло ряд важных решений, направленных на поддержку инвесторов в Украине. Считаю, это важным шагом для увеличения инвестиционной активности в стране и привлечение как можно больше иностранных инвестиций", - заявил Андрей Стрихарский.

Он также добавил, что улучшение инвестиционного климата в Украине - одно из обещаний президента Украины Владимира Зеленского, и власть единым фронтом работает в этом направлении.

"Только совместными координированными действиями мы сможем улучшить инвестиционную привлекательность Украины и усилить ее имидж в мире", - резюмировал Стрихарский.

Напомним, сегодня правительство утвердило порядок взаимодействия "инвестнянь" с инвесторами, органами государственной власти, а также с местными властями.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это взаимодействие станет более эффективным, прозрачным и позволит качественно обеспечить подготовку инвестиционного проекта.

Кроме того, Кабинет министров утвердил требования к инвестору относительно его финансовой состоятельности, а также дополнил задачи, возложенные на Министерство экономики в соответствии с законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Как писало РБК-Украина, ранее народный депутат Андрей Стрихарский заявлял, что считает крайне необходимым для государства завершение реформы государственного архитектурно-строительного контроля

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Кабинет Министров УкраиныинвесторыАндрей Стрихарский