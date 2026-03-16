Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор

18:38 16.03.2026 Пн
2 мин
АМКУ определил несколько факторов, которые повлияли на цены на АЗС
aimg Мария Кучерявец aimg Дмитрий Левицкий
Фото: АМКУ начал проверку по ценам на АЗС (Getty Images)

В Украине начали дело касательно стремительного роста цен на АЗС. Если будут выявлены нарушения, АЗС могут грозить штрафы.

Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на запрос РБК-Украина.

Почему начали расследование

В начале марта 2026 года на рынке зафиксировали резкий рост розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо в большинстве сетей. Поэтому АМКУ направил операторам АЗС требования предоставить объяснения, расчеты и документы, которые бы обосновывали такое подорожание.

Предварительный анализ показал, что на стоимость влияет ряд объективных факторов:

  • ситуация на международных рынках
  • резкий рост спроса
  • сокращение предложения
  • налоги
  • логистика
  • курс валют

Однако наличие этих факторов само по себе не исключает возможного сговора участников рынка, отметили в АМКУ.

Детали дела и возможные штрафы

Учитывая это, 9 марта комитет официально начал рассмотрение дела по признакам антиконкурентных согласованных действий. Перечень конкретных сетей-ответчиков пока определяется по результатам дальнейшей обработки материалов.

Если нарушение законодательства о защите экономической конкуренции будет доказано, компаниям грозят жесткие санкции. Законом предусмотрено наложение штрафов в размере до 10% дохода (выручки) сети от реализации продукции за последний отчетный год. Также АМКУ может предоставить компаниям обязательные для рассмотрения рекомендации.

Что говорят в правительстве

Сегодня, 16 марта, правительство провело совещание с операторами топливного рынка, сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Представители крупнейших сетей АЗС проинформировали о запасах топлива и зарубежных поставках, предусмотренных на апрель. По состоянию на сейчас рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа", - рассказала она.

В то же время Свириденко поручила руководству АМКУ и Госпродпотребслужбы продолжить наблюдать за ценами на украинском рынке и реагировать в случае нарушений.

