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Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

Украина, Пятница 23 февраля 2024 15:41
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Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд после того, как обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,3527 гривен за 1 доллар (-0,1276 грн).

Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,5628 гривен за 1 евро (-0,1652 грн).

Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 13 копеек до 38,30-38,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 25 копеек до 38,60 грн/доллар.

Колебания курса

Напомним, на этой неделе официальный курс доллара три дня подряд обновлял исторические максимумы и на 22 февраля достиг уровня 38,6237 гривен за 1 доллар. Однако затем курс пошел вниз.

С октября 2023 года после перехода в режим "управляемой гибкости" НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций.

В то же время, Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка ранее заявил, что курс вряд ли продолжит быстро расти. "Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и рост в коридоре 38,00-38,75 грн/доллар", - сказал он.

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