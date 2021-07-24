Ястремська програла перший матч на Олімпіаді в Токіо
Фото: Даяна Ястремська (Instagram Даяни Ястремської)
Ястремська програла перший матч на Олімпіаді в Токіо. Українці не вистачило сил на третій сет у поєдинку з канадкою Лейлою Фернандес
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.Ua.
ОІ-2020. Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Лейла Фернандес (Канада) - 3:6, 6:3, 0:6
Це була перша зустріч тенісисток.
Ястремська продовжить боротьбу на Олімпіаді в парному розряді, де зіграє в дуеті з Еліною Світоліною.
У наступному раунді Фернандес битиметься проти Заріни Діяс З Казахстану або Барбори Крейчикової з Чехії.