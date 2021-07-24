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Ястремська програла перший матч на Олімпіаді в Токіо

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Токіо, Субота 24 липня 2021 07:31
Ястремська програла перший матч на Олімпіаді в Токіо Фото: Даяна Ястремська (Instagram Даяни Ястремської)
Автор: РБК-Україна

Ястремська програла перший матч на Олімпіаді в Токіо. Українці не вистачило сил на третій сет у поєдинку з канадкою Лейлою Фернандес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.Ua.

ОІ-2020. Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Лейла Фернандес (Канада) - 3:6, 6:3, 0:6

Це була перша зустріч тенісисток.

Ястремська продовжить боротьбу на Олімпіаді в парному розряді, де зіграє в дуеті з Еліною Світоліною.

У наступному раунді Фернандес битиметься проти Заріни Діяс З Казахстану або Барбори Крейчикової з Чехії.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

Також у день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків.

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