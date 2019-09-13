Світоліна в наполегливому матчі пробилася в чвертьфінал Чженчжоу

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Матч наступного кола українка проведе вже сьогодні

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла Юлію Путінцеву з Казахстану в матчі другого раунду нового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Чженчжоу. Про це повідомляється на сайті змагань.

Українка перемогла на тайбрейку заключного третього сету. Тривалість поєдинку склала 2,5 години і завершилася з рахунком 3:6, 6:1,7:6. Це п'ята перемога поспіль для Світоліной в матчах з Юлією Путінцевою.

.@ElinaSvitolina takes it after a thriller match at the @ZhengzhouOpen



She moves past Putintseva, 3-6, 6-1, 7-6(5). pic.twitter.com/VoEG4sef13 — WTA (@WTA) September 13, 2019

Сьогодні Еліну чекає ще один поєдинок (через дощ організатори скасували всі вчорашні матчі). В 1/4 фіналу третя ракетка світового рейтингу зіграє з француженкою Крістіною Младенович, у своєму матчі другого раунду обіграла співвітчизницю Каролін Гарсію.

Для Еліни і Крістіни це буде лише другий очний матч: у 2011 році на турнірі ITF в Туреччині Младеновіч виграла у Світоліної у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна стала третьою ракеткою світу вперше з січня минулого року. Це особистий рекорд українки, який вона встановила за підсумками Відкритого чемпіонату США (US Open) у сезоні 2017.