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Ястремська та Калініна вилетіли в першому раунді турнірів у Штатах

Фото: Даяна Ястремська покинула Citi Open у Вашингтоні (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна зачохлили ракетки на старті турнірів у Вашингтоні та Сан-Хосе відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Вашингтон, 1/16 фіналу

Ястремська – Азаренка – 0:2 (4:6, 0:6)

WTA, Сан-Хосе, 1/16 фіналу

Гауфф – Калініна – 2:0 (6:1, 6:0)

Ястремська заклали підвалини своєї поразки на старті, програвши перший же гейм на власній подачі. Щоправда, українка спробувала нав'язати боротьбу суперниці. Найгарячіше стало в середині першої партії.

Ястремська і Азаренка двічі поспіль обмінялися брейками та підійшли до перших подач на сет із рахунком 4:5 на користь білоруської тенісистки. Українка зуміла відіграти перший сет-пойнт, але ще за два розіграші здалася.

Натомість друга партія обернулася повним фіаско Ястремської. Вона взяла лише 8 очок за сет і заслужено "насухо" поступилася за 35 хвилин.

Ще швидше з опором Калініної впоралася американка Корі Гауфф. Фіналістка "Ролан Гарроса" витратила на поєдинок усього 55 хвилин. Українська тенісистка зуміла взяти лише гейм і продовжить готуватися до US Open деінде.

Напередодні титулована американка Вінус Вільямс не зуміла подолати перший бар'єр на турнірі Citi Open WTA 250. Вона в трьох сетах поступилася канадці Ребецці Маріно.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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ТеннисДаяна Ястремська