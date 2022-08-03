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Ястремская и Калинина вылетели в первом раунде турниров в Штатах

Фото: Даяна Ястремская покинула Citi Open в Вашингтоне (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина зачехлили ракетки на старте турниров в Вашингтоне и Сан-Хосе соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

WTA, Вашингтон, 1/16 финала

Ястремская – Азаренко – 0:2 (4:6, 0:6)

WTA, Сан-Хосе, 1/16 финала

Гауфф – Калинина – 2:0 (6:1, 6:0)

Ястремская заложила основу своего поражения на старте, проиграв первый же гейм на своей подаче. Правда, украинка попыталась навязать борьбу сопернице. Горячее всего стало в середине первой партии.

Ястремская и Азаренко дважды подряд обменялись брейками и подошли к первым подачам на сет со счетом 4:5 в пользу белорусской теннисистки. Украинка сумела отыграть первый сет-пойнт, но еще через два розыгрыша сдалась.

В свою очередь вторая партия обернулась полным фиаско Ястремской. Она взяла всего 8 очков за сет и заслуженно "всухую" уступила за 35 минут.

Еще быстрее с сопротивлением Калининой справилась американка Кори Гауфф. Финалистка "Ролан Гарроса" потратила на поединок всего 55 минут. Украинская теннисистка сумела взять только гейм и продолжит готовиться к US Open в другом месте.

Накануне титулованная американка Винус Уильямс не сумела преодолеть первый барьер на турнире Citi Open WTA 250. Она в трех сетах уступила канадке Ребекке Марино.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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ТеннисДаяна Ястремская