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Вінус Вільямс програла на старті турніру WTA у Вашингтоні

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США, Вівторок 02 серпня 2022 10:16
Вінус Вільямс програла на старті турніру WTA у Вашингтоні Фото: Вінус Вільямс на турнірі WTA 250 (twitter.com/CitiOpen)
Автор: Антон Федорців

Американська тенісистка Вінус Вільямс не зуміла подолати перший бар'єр на турнірі Citi Open WTA 250, поступившись канадці Ребецці Маріно в трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA, Вашингтон, 1/16 фіналу

Маріно – В. Вільямс – 2:1 (4:6, 6:1, 6:4)

42-річна тенісистка непогано проявила себе в першому за рік матчі в одиночному розряді. Вільямс-старша в першому сеті стабільно перемагала на своїй подачі, а у вирішальний момент оформила брейк і з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

У другій партії боротьби не вийшло. Маріно витратила всього 28 хвилин, щоб здолати досвідчену американку. Канадка двічі взяла свою подачу "під нуль", а згодом зуміла два рази взяти й подачі Вільямс і розгромила ветеранку в сеті.

Найцікавішою стала третя партія. Титулована американка розпочала сильно, повівши 3:0 з брейком. Та поступово Маріно впоралася з тиском обставин і вирівняла становище. Драматична ж втрати своєї подачі за рахунку 4:4 остаточно підкосила Вільямс, і та без боротьби віддала фінальний гейм.

Вільямс-старша отримала вайлдкард на турніри у Вашингтоні, Торонто та Цинциннаті. Усі три тенісні змагання входять у серію турнірів підготовки до Відкритого чемпіонату США, який розпочнеться наприкінця серпня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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