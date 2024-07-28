Ястремская оформила волевую победу на старте Олимпиады-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, теннис, 1-й раунд, женщины

Пигосси – Ястремская – 1:2 (6:3, 5:7, 0:6)

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Дальше инициативой завладела бразильская теннисистка. Она максимально внимательно сыграла на собственных подачах, еще дважды набрала пункты на подачах Ястремской и завершила сет в свою пользу за 31 минуту.

Во второй партии оппонентки сначала сосредоточились на собственных подачах. На брейк же украинки в седьмом гейме Пигосси мгновенно ответила обратным. Однако до тай-брейка дело не дошло. При счете 5:5 Ястремская перешла в контрнаступление, взяла подачу бразильянки и сразу же закрыла сет.

А вот в решающей партии борьбы не получилось. Украинская теннисистка как начала с брейка, так и не отдала Пигосси ни одного гейма. В конце концов, через полчаса с хвостиком представительница Украины повесила сопернице "баранку" и завоевала путевку в 1/16 финала.

В следующем круге Ястремская встретится с колумбийкой Камилой Осорио Серрано. Она в первом раунде сенсационно одолела Елену Остапенко из Латвии. Матч предварительно состоится 29 июля.