Ястремская на нервах пробилась в третий круг "Уимблдона", Стародубцева покидает турнир

Третья и четвертая ракетки Украины - Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева во втором круге Уимблдонского турнира играли против "нейтральных" россиянок. Стародубцева уступила сопернице из топ-20 мирового рейтинга, а Ястремская с огромными приключениями "выгрызла" пропуск в следующий круг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
"Уимблдон"-2025, 2-й круг
Юлия Стародубцева (Украина) - Людмила Самсонова - 2:6, 1:6
Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Захарова - 5:7, 7:5, 7:6
После яркой победы на старте турнира над второй ракеткой мира Коко Гофф, Ястремская создала себе проблемы в матче против 95-й в рейтинге Захаровой. Но в итоге героически их преодолела.
В первом сете обе теннисистки брали свои подачи до счета 5:5. Затем Ястремская проиграла на собственных мячах и это стало решающим - 5:7.
Во второй партии дело также дошло до 5:5 (теннисистки сделали по одному брейку). Но здесь Ястремская уже более удачно действовала в концовке: взяла свою подачу, а затем на приеме выиграла сет - 7:5.
Решающий сет превратился в сумасшедшие качели. Ястремская вырвалась вперед (3:0), но наделала кучу ошибок, и как результат, счет снова - 5:5. Украинка берет свою подачу (6:5) и имеет матчпойнт на приеме. Но не реализовывает его и игра переходит в тай-брейк.
В коротком гейме безумие продолжилось. Ястремская впереди (3:0 и 4:1), но умудряется проиграть пять мячей подряд - и уже уступает - 4:6. Затем снова вырывается вперед - 9:6, позволяет сопернице отыграть два матчбола и только после этого ставит точку - 10:8.
Все это действо продолжалось более, чем 2,5 часа.
Ястремская второй раз подряд вышла в третий круг "Уимблдона": в прошлом году она выбыла из соревнований именно на этом этапе.
В почти параллельном матче Стародубцева играла с 19-й ракеткой мира - также "нейтральной" россиянкой Самсоновой. Соперница была явной фавориткой противостояния и доказала это на корте, отдав украинке лишь три гейма.
Стародубцева во второй раз подряд дошла до второго круга "Уимблдона" и во второй раз завершила борьбу на этом этапе.
Таким образом, в третьем раунде турнира сыграют две представительницы Украины - Элина Свитолина, которая накануне выиграла у белоруски Соснович, и Ястремская.
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