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Свитолина и еще три украинки попали в основную сетку Australian Open-2024

Мельбурн, Среда 06 декабря 2023 15:29
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Свитолина и еще три украинки попали в основную сетку Australian Open-2024 Фото: Элина Свитолина еще не играла в финалах мэйджоров (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четверо отечественных теннисисток во главе с Элиной Свитолиной будут стартовать в первом раунде Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Live Tennis.

Первый мэйджор нового сезона начнется 14 января. На кортах Мельбурна в основной сетке соревнований сыграют минимум четыре украинки.

Организаторы пригласят всех представительниц Украины в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Вместе с национальной первой ракеткой Свитолиной будут соревноваться Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко. Все они будут стартовать в 1/64 финала "Грэнд Слэма".

Сильнейшая украинка в истории Свитолина дважды играла в четвертьфиналах Australian Open (2018, 2019). В свою очередь Калинина в этом году дошла до третьего раунда соревнований, а Костюк выбывала из борьбы на этой стадии трижды (2018, 2022, 2023). Наконец Цуренко играла в 3-м раунде десять лет назад.

Рекордсменкой за победами на Открытом чемпионате Австралии остается американка Серена Уильямс (7 раз). В этом году в Мельбурне торжествовала белоруска Арина Соболенко. В финале она одолела Елену Рыбакину из Казахстана.

К слову, полька Свентек поднялась в топ-10 теннисисток в истории по неделям наверху рейтинга.

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Australian Open Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
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