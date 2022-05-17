Прагнемо зберегти життя українців: Резніков назвав необхідну Україні зброю

Україні потрібна зброя, здатна вражати противника на далеких дистанціях. Такі озброєння збережуть життя українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова .

"Війна руйнує українську економіку. З кожним днем збільшується потреба в ресурсах для відновлення. Затягування війни тягне за собою ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи", - написав у своєму Facebook Резніков.

Він уточнив, що Україна прагне перемогти ворога і звільнити захоплені території в найкоротші терміни. Глава Міноборони також зазначив, що Росії не можна дати затягнути війну.

"Тому ми дуже зацікавлені в отриманні міжнародної допомоги, купівлі зброї максимально швидко і в потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, Авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", - підкреслив міністр.