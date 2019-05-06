У Києві журналіст отримав вогнепальне поранення з рушниці

Фото: Володимир Рунец (facebook.com/quick2reply)

Ветеран військових дій на Донбасі вистрілив в ногу кореспондента

Кореспондент "Настоящего Времени" в Києві Володимир Рунец був поранений з вогнепальної зброї увечері 5 травня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Настоящее время".

Як повідомляється, ветеран військових дій на Донбасі вистрілив в ногу кореспондента - журналіста відвезли в лікарню і прооперували. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує, але відомо, що чекають ще дві операції.

Стріляв у журналіста доброволець української армії Володимир Регеша. За словами Рунца, чоловік повинен був дівчині велику суму грошей і регулярно їй погрожував. Увечері 5 травня він приїхав в паб, де сидів журналіст, дівчина і кілька інших знайомих.

"У цей момент колишній подзвонив, спитав, де вона, і сказав, що зараз привезе гроші. Замість грошей привіз зброю, дістав пістолет, що стріляв у повітря і погрожував її вбити. Пістолет заклинило, тоді він дістав з багажника рушницю і почав стріляти у всіх гостей кафе", - розповідає Рунец.

Рунец спробував умовити чоловіка прибрати зброю, але був поранений в стопу. Незабаром після стрілянини Регеша зник на автомобілі, але пізніше сам здався поліції. За даними МВС, проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею "хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї". За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в 2017 році знімальну групу журналістів обстріляли під Києвом. Журналісти проекту "Слидство.Інфо" заявляють, що піддалися обстрілу під час збору інформації для програми: група вела зйомку з дрона маєтку одного з українських олігархів під селищем Козин Київської області.