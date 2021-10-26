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Стріляли із забороненої зброї. Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 12:57
Стріляли із забороненої зброї. Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі Фото: бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі від початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Також в районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомили в штабі, протягом поточної доби втрат серед українських військовослужбовців, внаслідок ворожих обстрілів, не було зафіксовано.

Зазначено, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого український військовий підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої, інший боєць - поранений в унаслідок обстрілів.

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